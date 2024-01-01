Алёна Бронникова Пермский хоккейный клуб «Молот» обыграл «Сокола» из Красноярска Это вторая победа пермяков в выездной серии Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты пермского «Молота» всухую обыграли в Красноярске местного «Сокола» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ 10 ноября. Игра закончилась со счётом 0:4.

Счёт в первом периоде открыл Арсений Ерохин, в начале второй 20-минутки преимущество увеличил Дмитрий Бойчук, две последние шайбы реализовал Денис Голубев. Для голкипера Егора Горшкова этот матч в текущем сезоне стал вторым «сухим». Таким образом, «Молот» одержал вторую победу в выездной серии матчей.

«Несмотря на счёт и на то, что мы выиграли 4:0, я скажу, что это была интересная игра. Это комплимент сопернику, хозяева достойно играли. У них тоже были моменты, но наш вратарь сегодня здорово сыграл. Ну, и команда, конечно, сплотилась. Моментами здорово играли, на характере, выполняли тренерскую установку», — прокомментировал главный тренер пермяков Евгений Попихин.

Следующую выездную игру ХК «Молот» проведёт 12 ноября. Соперником станет новокузнецкий «Металлург».

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