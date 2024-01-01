Александра Пермякова Менеджер маркетплейса в Прикамье крала товары из пункта выдачи заказов Уголовное дело в отношении неё направлено в суд Поделиться Твитнуть

Жительница Губахи, проработав несколько недель менеджером маркетплейса, создала преступную схему по хищению «отказных» товаров, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

О недостаче в одном из пунктов выдачи заказов в Губахе, выявленной во время инвентаризации, сообщил в полицию региональный представитель одного из маркетплейсов. Под подозрение попала 27-летняя жительница Губахи, сотрудница маркетплейса.





По версии следствия, она в качестве покупателя заказывала разные вещи. Затем в компьютерной программе оформляла фиктивный возврат, а на самом деле уносила их домой. Менеджер самовольно выключала камеры наблюдения в пункте выдачи, чтобы о её махинациях не стало известно руководству.





Так предприимчивая девушка обзавелась одеждой, обувью, косметическими средствами, украшениями, духами, бельём, аксессуарами для домашних животных и отделочными материалами для ремонта квартиры. За месяц она похитила около 50 товаров на сумму более 70 тыс. руб. В отношении неё заведено уголовное дело по статье «Кража».





Сотрудники полиции вернули краденые вещи потерпевшему. Девушка признала свою вину: объяснила, что похищала товары из-за недостатка денег. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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