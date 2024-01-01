В Пермском крае установят порядок определения стоимости находящейся в границах КРТ земли Законопроект будет обсуждаться на заседании краевого парламента в январе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье будет установлен механизм оценки стоимости земель, расположенных в границах КРТ (комплексного развития территории). Соответствующий законопроект внесён в Законодательное собрание Пермского края, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

В данном законопроекте предлагается ввести порядок расчёта платы за увеличение площади земельных участков в пределах территории с действующим соглашением о комплексном развитии территории жилой застройки (КРТ). Это касается ситуаций, когда площади частных земельных участков увеличиваются за счёт государственных или муниципальных земель.

Авторы инициативы поясняют, что данное решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектов по комплексному освоению территории жилой застройки.

Ожидается, что законопроект будет обсуждаться на заседании краевого парламента в январе.

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