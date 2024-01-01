Торги по продаже имущества обанкротившихся владельца пермской сети аптек не состоялись С аукциона продаются объекты в нескольких регионах Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

Аукцион по продаже имущества одного из владельцев пермской сети аптек «Аптека от склада» Николая Шаврина признан несостоявшимся. Данные об этом следуют из информации, размещённой на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги выставлялись семь лотов: по шести не было подано ни одной заявки. вызвали интереса у участников. Это помещения которые находятся в Пермском крае, Челябинской области и в Новосибирске.

Однако по седьмому лоту стоимостью 14,8 млн руб. было подано пять заявок. Он достался предпринимательнице из Волгограда.

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе этого года стало известно, что имущество владельцев пермской фармацевтической сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина готовят к продаже. В общем списке на реализацию было 32 объекта.

В октябре на сайте по реализации залогового имущества Сбербанка были размещены шесть активов фармацевтов в Кировском районе Перми на общую сумму почти в 229 млн руб.

В частности, пять объектов — это торговые помещения на первых этажах многоквартирных домов. По ул. Адмирала Ушакова, 55/1 за 4,29 млн руб. на торги было выставлено помещение площадью 79,3 кв. м, по ул. Калинина, 36 — за 5 млн руб., площадью 95,4 кв. м, по ул. Маршала Рыбалко, 88 — за 4,82 млн руб., площадью 86 кв. м, по ул. Кировоградской, 55 — за 2,77 млн руб., площадью 47 кв. м, по ул. Ласьвинской, 58 — за 3,11 млн руб., площадью 54,6 кв. м.

Самый дорогой объект — складской комплекс на ул. Богдана Хмельницкого стоимостью 208,89 млн руб. В составе этого комплекса девять лотов.

Заёмщик по всем объектам — ИП Годовалов А.Ю.

Аптечная сеть «Аптека от склада» работала с 2009 года, но в этом году по решению суда банкротом признали головную компанию холдинга — ООО «Годовалов». Сеть «Аптека от склада» свернула свою деятельность. Позже бизнесмены обратились в суд с заявлениями о признании себя банкротами.

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