Трассу Пермь — Екатеринбург может замести снегом Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

На автодороге Пермь — Екатеринбург 16 и 17 ноября прогнозируются снегопады. Об этом информирует ФКУ «Уралуправтодор».

В субботу, 16 ноября, на трассе Р-242 будут наблюдаться осадки в виде дождя со снегом и снега до конца дня. Температура воздуха вечером ожидается на уровне -3 градусов. Согласно метеорологическим данным, 17 ноября на федеральной трассе снегопад будет продолжаться до 14:00 по местному времени. Утром температура воздуха опустится до -4 градусов, сообщают специалисты ФКУ.

Ранее синоптики рассказали, что с 17 ноября в Пермском крае начнётся период аномально тёплой погоды, с температурой воздуха на 7-8˚ выше нормы, что приведёт к оттепелям почти во всех районах до +3 градусов. При этом в оба выходных дня ожидаются снегопады, которые в воскресенье местами будут переходить в дожди. Прохождение тёплого фронта будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. По прогнозам, оттепель продлится до среды, 20 ноября, включительно.

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