В Перми усилен контроль за дорожным движением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилили контроль за дорожным движением. Как пояснили «Новому компаньону» в ведомстве, такое усиление проводится в Перми каждые выходные.

Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения и в первую очередь на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. О случаях нетрезвого вождения, в ГИБДД просят сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

Особая зоной внимания инспекторов по выходным - пешеходные переходы. «Будем пресекать нарушения правил проезда переходов и наказывать пешеходов, перебегающих проезжую часть в неположенном месте», — пояснили в ГАИ.

Ранее «Новому компаньону» в минтербезе Пермского края предоставили следующую статистику: в 2024 году от граждан поступило 20 сообщений о пьяных водителях за рулём на дорогах региона. Тринадцать авторов сигнала получили вознаграждение по 5 тыс. руб.

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