В Прикамье 13 человек за доносы на пьяных водителей получили по 5 тысяч рублей В Перми деньги получили шестеро Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в минтербезе Пермского края, в 2024 году от граждан поступило 13 сообщений о пьяных водителях за рулём на дорогах региона. Все авторы сигналов получили вознаграждение по 5 тыс. руб.

«В Перми деньги получили шесть человек, в Осинском городском округе — два, по одному в Березниках, Александровском, Сивинском, Кочёвском и Юрлинском округах», — рассказали «Новому компаньону» в министерстве.





В ведомстве напоминают, что для получения вознаграждения необходимо сообщить в полицию о водителе, находящемся предположительно в состоянии опьянения, по номеру 102.





Необходимо предоставить как можно больше информации о нарушителе, его транспортном средстве и местонахождении, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли быстро найти и задержать нарушителя. При этом необходимо указать свои данные, поскольку обращение в полицию не должно быть анонимным. Не позднее 90 дней со дня обращения в полицию нужно заполнить заявление.





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