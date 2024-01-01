Бывший главный тренер пермского «Молота» возглавил «Ладу» Поделиться Твитнуть

Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера хоккейной команды КХЛ «Лада». Это решение принято после того, как клуб расторг соглашение с нынешним наставником «Лады» Олегом Браташем по обоюдному согласию. Информация о кадровых перестановках появилась в социальных сетях.

Ранее Павел Зубов работал в «Ладе» на позиции старшего тренера.

Напомним, Павел Зубов был главным тренером пермской хоккейной команды «Молот» в прошлом сезоне. Под его руководством клуб добился исторического достижения. Команда по итогам регулярного сезона ВХЛ 2023/24 впервые завоевала Кубок Шелкового пути (заняла первое место по результатам регулярного чемпионата ВХЛ).

В апреле стало известно, что по обоюдному согласию сторон ХК «Молот» и главный тренер Павел Зубов приняли решение не подписывать соглашение на новый сезон.

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