В МЧС рассказали пермякам, как вести себя при атаке беспилотников Поделиться Твитнуть

Главное управление МЧС по Пермскому краю опубликовало рекомендации жителям региона о том, как действовать в случае атаки беспилотников.

Если вы заметили в небе неизвестный объект или мигающий огонёк на высоте от 30 до 100 м, а также услышали жужжание, это, вероятно, дрон, отметили в ведомстве.

При обнаружении БПЛА людям, находящимся на улице, рекомендуется незамедлительно укрыться в ближайшем подъезде, парковке или подземном переходе и позвонить на номер 112.

Если человек находится в помещении, ему нужно отойти от окон и перебраться в комнату без них (например, в ванную или в коридор). При решении покинуть квартиру запрещено использовать лифт.

Если дрон упал рядом, гражданам запрещается использовать мобильные телефоны поблизости от места инцидента и приближаться к обломкам.

«Отойдите как можно дальше и лишь тогда позвоните по номеру 112», — рекомендуют в МЧС.

Ранее в минтербезе Прикамья сообщили о запуске мобильное приложение «РАДАР.НФ». Его рекомендуется скачать на смартфон. Если вы увидели подозрительный предмет, нужно открыть приложение, навести на предмет камеру телефона, выбрать тип объекта и отправить сообщение в компетентные органы, которые примут необходимые решения.

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