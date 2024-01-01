Александра Пермякова Пермяков призвали сообщать о беспилотниках на мобильное приложение В минтербезе также ждут информацию о подозрительных предметах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Запущено мобильное приложение «РАДАР.НФ», с помощью которого можно сообщить о подозрительных предметах в общественных местах и на улице. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Как рассказали в Минтербезе Прикамья, жители смогут через мобильное приложение направить информацию об увиденных бесхозных предметах, а также о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).





Нужно скачать приложение на смартфон, если увидели подозрительный предмет, навести на него камеру телефона, выбрать тип объекта и отправить сообщение в компетентные органы, которые примут необходимые решения.





Все сообщения тут же передаются для обработки ответственным сотрудникам госвласти.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Прикамье получит 550 млн руб. на центр по созданию беспилотников. В мобильном приложении также есть PUSH-уведомления от МЧС России, памятки и рекомендации населению. Скачать приложение можно на сайте по ссылке , с помощью магазина RuStore, AppleGallery и через telegram-бот Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Прикамье получит 550 млн руб. на центр по созданию беспилотников. Средства выделил Минпромторг России

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