Александра Пермякова

Пермяков призвали сообщать о беспилотниках на мобильное приложение

В минтербезе также ждут информацию о подозрительных предметах

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  Константин Долгановский

Запущено мобильное приложение «РАДАР.НФ», с помощью которого можно сообщить о подозрительных предметах в общественных местах и на улице. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Как рассказали в Минтербезе Прикамья, жители смогут через мобильное приложение направить информацию об увиденных бесхозных предметах, а также о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Нужно скачать приложение на смартфон, если увидели подозрительный предмет, навести на него камеру телефона, выбрать тип объекта и отправить сообщение в компетентные органы, которые примут необходимые решения. 

Все сообщения тут же передаются для обработки ответственным сотрудникам госвласти.

В мобильном приложении также есть PUSH-уведомления от МЧС России, памятки и рекомендации населению. Скачать приложение можно на сайте по ссылке, с помощью магазина RuStore, AppleGallery и через telegram-бот.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Прикамье получит 550 млн руб. на центр по созданию беспилотников. Средства выделил Минпромторг России.

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