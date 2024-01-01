В Минске в сентябре хотят провести Дни Перми Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин в ходе рабочего визита в Екатеринбург обсудил с и.о. руководителя Генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергеем Чичуком планы по сотрудничеству Перми и Минска.

В частности, обсуждалась возможность проведения Дней Перми в сентябре 2025 года в Минске и Дней белорусской столицы в Перми, а также участие белорусских предприятий в Пермском инженерно-промышленном форуме, об этом в своём Telegram-канале сообщил пермский градоначальник.

«Уверен, что наше сотрудничество выведет отношения между городами на новый уровень, позволит организовывать деловые визиты и культурный обмен еще более эффективно», — прокомментировал мэр.

Напомним, в сентябре 2024 года состоялось подписание Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Пермью и Минском. Документ предполагает возможность обмена опытом в ключевых областях, таких как торговля и экономика, научные и технические достижения, образование, молодёжная политика, культура, экология, обеспечение общественной безопасности, спорт, туризм и др.

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