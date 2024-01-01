Пермь и Минск заключили соглашение о сотрудничестве Документ предполагает обмен опытом по приоритетным сферам Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. Об этом в своём тг-канале сообщил сам Эдуард Соснин, находящийся в Минске с рабочим визитом.

Документ предлагает возможность обмена опытом в ключевых областях, таких как торговля и экономика, научные и технические достижения, образование, молодёжная политика, культура, экология, обеспечение общественной безопасности, спорт, туризм и другие направления.

«В рамках соглашения договорились с Минском о двустороннем визите и обмене опытом сотрудников образования и муниципальных библиотек. Кроме того, Пермская Торгово-промышленная палата планирует организовать бизнес-миссию пермских предпринимателей в Минск», — добавил мэр Перми.

Напомним, идея расширения сотрудничества между Минском и Пермью возникла в июле 2022 года, когда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Минск и провёл рабочую встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В октябре 2023 года был подписан меморандум, который закрепил дружеские отношения между районами городов — Советским в Минске и Мотовилихинским в Перми.

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