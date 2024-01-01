Дом культуры в Прикамье отапливался неисправной печью Выявлены другие нарушения пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Прокуратура Очёрского района Пермского края провела проверку после публикации в Интернете сообщений о плохом состоянии центрального дома культуры в селе Дворец и действительно обнаружила множество нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

К инспекции был приглашён специалист из ГУ МЧС России по Пермскому краю, который установил, что на объекте не соблюдаются нормы пожарной безопасности.

В частности, отсутствуют программы для проведения противопожарных инструктажей, а к работе допускаются сотрудники, не прошедшие обучение по пожарной безопасности. Кроме того, выявлена эксплуатация неисправной отопительной печи. Также замечено, что здание клуба находится в неудовлетворительном состоянии, требующем текущего ремонта полов, крыши, систем отопления и санузлов.

По итогам инспекции директору МАУК «Очерский центральный дом культуры» было направлено представление. Фактическое устранение выявленных нарушений находится под контролем надзорного органа.

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