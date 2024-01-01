Путин рассказал о своей поездке в пятницу вечером на трамвае в Перми Поделиться Твитнуть

фото со страницы Анатолия Путина в соцсети ВКонтакте

Анатолий Путин, руководитель департамента транспорта администрации Перми, поделился на своей странице в соцсети ВКонтакте впечатлениями о поездке в трамвае 15 ноября.

В своем сообщении он упомянул о недавнем решении профильного комитета Госдумы РФ, который отклонил законопроект, обязывающий государственных служащих пользоваться общественным транспортом.

«Не буду высказываться ни за, ни против закона, скажу другое. Хочешь сделать хороший общественный транспорт — езди в нем без дополнительных законов. Например, домой в пятницу вечером», — прокомментировал Анатолий Путин.

Он также опроверг распространенный стереотип о том, что все чиновники передвигаются на собственных автомобилях.

«Среди сотрудников департамента транспорта 70% выбирают общественный транспорт», — заверил чиновник.









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