В Прикамье прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения федеральных норм в работе учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов Пермского края. Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что восемь высокопроходимых грузовиков, переданные Пермскому лесопожарному центру в начале 2024 года, не были зарегистрированы и не использовались для тушения пожаров. Также не было обеспечено своевременное проведение лесопатологических исследований на участках, указанных в государственных заданиях. Зафиксированы случаи несоблюдения сроков размещения обязательной информации в единой информационной системе. Нарушения также касались сроков выплат по контрактам.

По результатам проверки руководителям учреждений направлены представления, которые были выполнены. Контроль за устранением нарушений остается в ведении природоохранной прокуратуры.

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