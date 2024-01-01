Зарина Ситдикова Пермский краевой суд пересмотрит отказ экс-зампреду правительства Лопаевой в отсрочке приговора Жалобу осуждённой удовлетворил кассационный суд Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский краевой суд пересмотрит отказ бывшему вице-премьеру правительства Прикамья Елене Лопаевой в отсрочке приговора в деле о хищении средств фонда «Содействие XXI век». Такое решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске, куда пожаловалась осужденная.

Согласно данным картотеки суда, жалоба Елены Лопаевой была рассмотрена 13 ноября текущего года судьёй Ильёй Иваницким. Основание для пересмотра отказа в отсрочке исполнения приговора остаётся прежним — экс-чиновница просит отложить отбывание наказания до достижения 14-летия её младшим ребёнком. Это случится в ноябре 2025 года.

Как писал «Новый компаньон», в июле Пермский краевой суд оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда по предоставлению отсрочки Елене Лопаевой. У неё было полгода на обжалование.

Ранее Ленинский районный суд приговорил бывшего зампреда регионального правительства к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн руб.

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