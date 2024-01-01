В октябре в Перми заключено более 500 сделок с новостройками Это на 32% меньше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2024 года в Перми зарегистрировано свыше 500 сделок с новостройками, что соответствует показателю предыдущего месяца, сообщает ВЕТТА со ссылкой на сервис Пульс Продаж Новостроек.

Однако, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, количество заключенных сделок сократилось на 32%. С начала января по октябрь 2023 года в Перми было продано приблизительно 8,4 тыс. квартир, в то время как в текущем году этот показатель составляет около 5,7 тыс. Снижение продаж связано с увеличением процентных ставок по ипотечным кредитам и завершением программ государственной поддержки.

В целом, в российских городах-миллионниках в октябре 2024 года было зарегистрировано примерно 19 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на почти 1 млн квадратных метров, что на 6% меньше, чем в сентябре, когда количество сделок достигло порядка 20 тыс.

В лидерах продаж новостроек находятся Москва с примерно 6,2 тыс. ДДУ, Санкт-Петербург с около 3 тыс. ДДУ, Екатеринбург (1,6 тыс.), Краснодар (1,4 тыс.) и Ростов-на-Дону (примерно 0,9 тыс.).

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