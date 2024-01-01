Алёна Бронникова Поставщика тепла в Прикамье могут привлечь к административной ответственности Суд поддержал сторону УФАС в споре с «Пермтрансжелезобетоном» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компанию АО «Пермтрансжелезобетон», признанную единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в схеме теплоснабжения Краснокамска, могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

АО отказалось заключать с администрацией округа соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, что необходимо для гарантии бесперебойного и качественного предоставления услуги местным жителям по стоимости не выше предельной установленной для муниципалитета. Мэрия в случае заключения соглашения получает право контролировать деятельность организации в интересах населения.

Поскольку ЕТО по закону обязано заключить указанное соглашение, в отношении «Пермтрансжелезобетона» было возбуждено дело, поведение организации было признано нарушающим Закон о защите конкуренции. Антимонопольщики выдали поставщику тепла предписание о заключении соглашения.

Компания попыталась оспорить решение УФАС, но Арбитражный суд Пермского края встал на сторону антимонопольного ведомства. В данный момент рассматривается вопрос о привлечении поставщика тепла к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

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