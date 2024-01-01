Пермское УФАС возбудило дело в отношении краснокамской теплоснабжающей компании АО «Пермтрансжелезобетон» обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС возбудило в отношении теплоснабжающей организации Краснокамска АО «Пермтрансжелезобетон» антимонопольное дело по признакам злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

АО «Пермтрансжелезобетон», признанное единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в схеме теплоснабжения Краснокамска, по закону обязано заключить с администрацией округа соглашение об исполнении схемы теплоснабжения муниципалитета, чтобы гарантировать жителям бесперебойное и качественное предоставление услуги. Однако компания отказалась его заключать.

Как отмечают в УФАС, данным соглашением ЕТО гарантирует предоставление потребителям качественной и надёжной услуги стоимостью не выше установленной для муниципалитета предельной цены, модернизацию систем теплоснабжения и поддержание их в исправном состоянии, применение понижающих коэффициентов к цене на тепловую энергию. При этом администрация получает право контролировать деятельность организации в интересах населения.

«Пермское УФАС пришло к выводу, что поведение АО "Пермтрансжелезобетон" содержит признаки злоупотребления доминирующим положением и ущемляет интересы потребителей тепла, что нарушает Закон о защите конкуренции», — рассказали в ведомстве.

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