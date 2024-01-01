Александра Пермякова
Пермячка ограбила цветочный магазин
Уже через три часа её задержали сотрудники угрозыска
Через три часа после совершения кражи из цветочного магазина полицейские задержали 32-летнюю жительницу Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Продавец цветочного магазина пожаловалась в полицию Свердловского района Перми. Утром в зал зашла покупательница, внимательно осмотрела представленный ассортимент мягких игрушек и выбрала большого плюшевого медведя и мопса. Но не внеся оплату, женщина быстро вышла из магазина, остановить её работницы магазина не успели.
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