Александра Пермякова Пермячка ограбила цветочный магазин Уже через три часа её задержали сотрудники угрозыска Поделиться Твитнуть

Через три часа после совершения кражи из цветочного магазина полицейские задержали 32-летнюю жительницу Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Продавец цветочного магазина пожаловалась в полицию Свердловского района Перми. Утром в зал зашла покупательница, внимательно осмотрела представленный ассортимент мягких игрушек и выбрала большого плюшевого медведя и мопса. Но не внеся оплату, женщина быстро вышла из магазина, остановить её работницы магазина не успели.

Уже через три часа после происшествия 32-летнюю пермячку задержали сотрудники угрозыска. По месту жительницы нашли и похищенные мягкие игрушки. Белого медведя и мопса изъяли и вернули владельцам.





«Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». На период следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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