В Перми за октябре родились 919 человек На свет появилось восемь двоен Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В администрации Перми подвели итоги работы управления ЗАГС за октябрь. Согласно данным ведомства, в этом месяце в городе появились на свет 480 мальчиков и 439 девочек. Было зафиксировано восемь случаев рождения двойняшек. В Дзержинском и Свердловском районах зарегистрировано по три двойни, а в Индустриальном и Мотовилихинском — по одной.

В октябре 2024 года в краевой столице зарегистрировали брак 606 пар. также состоялось чествование 79 юбилейных супружеских пар, среди которых 16 отметили «золотую» свадьбу и две — «серебряную».

Как пишет «Рифей», всего в управлении записи актов гражданского состояния администрации Перми в октябре было оформлено 3 568 актов. В их числе 169 о смене имени. Это почти на 15% больше, чем за АППГ. Для сравнения, за октябрь 2023 года было сделано 144 таких записи.

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