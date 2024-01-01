Александра Пермякова Нашедшая банковские карты жительница Прикамья рискует получить 6 лет тюрьмы Женщина обвиняется в совершении краж Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уголовное дело в отношении жительницы Березников, которая обвиняется в краже денег с чужих банковских карт, направлено для рассмотрения в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По версии полиции, в июле этого года 55-летняя женщина увидела лежащую на улице визитницу с тремя банковскими картами. Женщина сходила в магазин — купила продукты, сладости, алкоголь. Сначала расплатилась одной картой. Когда её заблокировали, взяла вторую.





Когда обе кредитки перестали работать, женщина испугалась, что её вычислят и выбросила карточки, уже не пытаясь оплатить новые покупки третьей картой. Общий ущерб владельцу карт составил около 4300 руб.





Жительницу Березников задержали сотрудники уголовного розыска. По её словам, шальные деньги вскружили ей голову, и она не осознавала, что совершает преступление.

Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. В ходе следствия она возместила ущерб.





Уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» направлено в суд для рассмотрения по существу.





Полиция предупреждает: если вы нашли чужую банковскую карту и потратили с неё деньги, это расценивается как преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

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