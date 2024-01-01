Владелец магазина «Мясология» откроет в Перми ресторан премиум-класса Идёт набор сотрудников Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Владелец пермских магазинов «Мясология» Александр Сидорук ищет сотрудников в новый проект — ресторан премиум-класса. Первым на вакансии на сайтах по поиску работы обратило ИА «Текст».

Известно, что ресторан расположится в центре города. Сейчас открыты вакансии на пять позиций, в том числе менеджера ресторана и повара.

Александр Сидорук от комментариев отказался.

Первый магазин «Мясология» в Перми был открыт в 2021 году на ул. Ленина,74, он специализируется на розничной торговлей мяса. Второй магазин «Мясология» заработал в начале 2024 года на ул. Лихвинская, 93 в микрорайоне Южный. В августе по тому же адресу заработал гриль-бар «Гриль-Гараж».

Ранее сообщалось, что основатель первой в Перми фалафельной египтянин Мохамед Али открыл второй ресторан «Али falafel». Новое заведение расположено на ул. Екатерининской, 62.

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