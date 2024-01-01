Прокуратура требует запретить деятельность священника в Пермском крае Его обвиняют в раскольнической деятельности Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края прокуратура подала иск в суд с требованием закрыть местную христианскую общину, расположенную в дер. Волеги. Судебное разбирательство начнётся 28 ноября, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Руководит указанной в иске религиозной группой Глеб Палкин, который раньше был настоятелем храма в пос. Майском. Два года назад он был отстранён от службы по решению Русской Православной Церкви. По мнению митрополии, Палкин организовал молитвенный престол в своём доме без разрешения архиерея и проводил службы, добавляя собственные тексты, что нарушает канонические нормы.

Прокуратура считает, что действия настоятеля являются раскольническими и противоречат православным канонам.

Сам Глеб Палкин объясняет, что его деятельность не относится к основной структуре церкви, поэтому имеет право на существование.

Юристы, опрошенные изданием, подтвердили, что прокуратура имеет право начать такие разбирательства, а закон допускает деятельность только тех религиозных организаций, которые прошли официальную регистрацию.

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