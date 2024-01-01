«Пермские медведи» сыграли вничью с московским ЦСКА Итог встречи 32:32 Поделиться Твитнуть

Фото: t.me/permmedvedi /Павел Хомяков

Гандболисты «Пермских медведей» 14 ноября встретились в гостевом матче группового раунда SEHA — Gazprom League с московским ЦСКА. В яркой и полной интриги и красивых битве получилась ничья: 32:32.

На старте второго тайма ЦСКА создал преимущество в пять мячей. «Берлога» оставалась в роли догоняющих до 54 минуты и смогла сравнять счёт. И в результате — ничья со счётом 32:32.

За 20 секунд до конца матча разыгрывающий гостей Денис Афонин из трудной позиции сумел поразить ворота хозяев. После игры он рассказал, что у «Берлоги» в ходе матча «был какой-то десятиминутный затык или провал, когда пермские гандболисты «делали не то, что должны были делать». Потом всё встало на свои места, и они догнали соперника.

Фото: t.me/permmedvedi /Павел Хомяков

«Считаю, что получилась хорошая битва. Именно такие встречи, как сегодня, у нас с армейцами чаще всего и получаются — с обилием жесткой борьбы и удалений», — прокомментировал итог матча главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.

По мнению главного тренера МГК ЦСКА Олега Ходькова, ведя за десять минут до конца пять мячей, «можно было уверенно доводить матч до победы, но теперь приходится радоваться и ничейному результату"..

Напомним, 2 ноября пермские гандболисты на очередном матче Чемпионата России в Суперлиге дома обыграли ГК «СГАУ-Саратов». со счётом 32:31. В напряжённой концовке пермяки добились победы над саратовцами с отрывом всего в один гол.

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