Алёна Бронникова Гандболисты «Пермских медведей» обыграли гостей из Саратова Матч закончился с минимальным разрывом в счёте Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В субботу, 2 ноября, гандболисты «Пермских медведей» провели очередной матч Чемпионата России в Суперлиге. С минимальным разрывом в счёте они обыграли дома ГК «СГАУ-Саратов». Итог встречи — 32:31.

В первом тайме «берлога» сначала оторвалась от гостей на два очка, к перерыву счёт составил 17:14. Во втором тайме разница в счёте увеличилась на четыре очка, однако саратовцы к концу матча сравняли счёт. За восемь минут до конца матча у обеих команд было по 28 забитых мячей. В напряжённой концовке пермяки добились победы с отрывом в один гол.

Лучшим игроком матча у хозяев был назван Дмитрий Свистунов.

После недавнего неудачного матча с «Виктором» «Пермские медведи» в турнирной таблице занимали седьмое место с 10 очками, а «СГАУ-Саратов» — пятое с 11 очками. По итогам 11 игр пермяки поднялись на пятую строчку.

Следующий матч «берлога» проведёт дома 21 ноября. Соперником станет уфимский «Акбузат».

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