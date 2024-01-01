Ставропольский «ВиктОр» одолел «Пермских медведей»: 37:29 Матч проходил в Ставрополе 29 октября Поделиться Твитнуть

Фото: кадр с видео t.me/permmedvedi

«ВиктОр» в Ставрополе принимал сегодня, 29 октября, «Пермских медведей».

Хозяева одолели гостей. Матч между ставропольским «ВиктОром» и «Пермскими медведями», который прошёл 29 октября 2024 года, завершился со счётом 37:29 в пользу «Виктора».

Жёсткая борьба развязалась с первых же минут. «Южные слоны» ( символ «ВиктОра») увеличивали перевес, особенно преуспел в атаках правый крайний Иван Пасенов, который в первом тайме забил шесть голов (всего забросил семь мячей). На перерыв команды ушли при цифрах 17:10 в пользу ставропольцев. Пермяки не сдавались, но остановить в этот вечер ставропольцев им так и не удалось. Принимающей сторона одержала победу со счётом 37:29.





«Сегодня не получилось показать хорошую игру, как это обычно бывает. Но и такие матчи случаются в истории наших команд, когда многое не складывается. В начале игры не было реализовано много моментов, что, вероятно, и помешало нам войти в игру. Из-за этого мы не смогли уверенно двигаться вперёд», — комментировал главный тренер гандбольного клуба «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.





В конце матча, буквально за 4-5 минут, «Пермские медведи» взяли два тайм-аута. Но это не помогло.





«Мы хотели исправить ситуацию. Были случаи, когда за 15 минут мы отыгрывали большое количество мячей. Но сегодня, вероятно, не тот день, потому что было 18 потерь», — сказал Бузмаков.





«Мы акцентировали внимание на закрытии контратак, и нам удалось справиться с защитой», — заявил после матча главный тренер «ВиктОра» Владимир Полетаев.

По его словам, команда «ВиктОра» заранее готовилась к тактике «Пермских медведей».





Раньше, напомним, «Новый компаньон» сообщал, что гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл домашний поединок в рамках международного турнира SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». Игра прошла 23 октября в СК им. Сухарева. Соперниками пермской команды стали гандболисты «СКА-Минск» (Беларусь).

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