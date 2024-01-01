Алёна Бронникова Пермские гандболисты одержали победу в матче международного турнира Итог встречи – 35:34 Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл домашний поединок в рамках международного турнира SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». Игра прошла 23 октября в СК им. Сухарева. Соперниками пермской команды стали гандболисты «СКА-Минск» (Беларусь).

«Пермские медведи» повели в счёте с начала игры, первый тайм завершился со счётом 17:16. Вторая половина матча оказалась ещё более напряжённой, по итогу противостояния встреча завершилась минимальным разрывом в один мяч — 35:34.

Групповой этап турнира начался 22 сентября и завершится 9 февраля 2025 года. Первый матч «Пермские медведи» провели на выезде 8 октября с командой «Машека» (Могилёв, Беларусь), в котором обыграли хозяев — 27:38. Следующая игра пройдёт 14 ноября. Соперником подопечных Валентина Бузмакова станет столичный ГК ЦСКА.

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