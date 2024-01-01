Алёна Бронникова В отделении партии «Единой России» Ленинского района Перми назначен секретарь Им стала глава реготделения «Опоры России» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Единая Россия | ПРИКАМЬЕ"

Председатель Пермского регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова стала новым секретарём отделения «Единой России» Ленинского района Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения партии.

«В Ленинском районе Перми 14 ноября состоялась конференция местного отделения "Единой России". На ней члены партии единогласно проголосовали за нового секретаря. Им стала председатель Пермского реготделения "Опора России", региональный координатор партпроекта "Предпринимательство" Ирина Южанинова», — информирует telegram-канал «Единая Россия | ПРИКАМЬЕ».

Ирина Южанинова является также директором ООО Научно-производственная «Камская химическая компания».

Пост секретаря ранее занимал прежний руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов. В июне он уволился по собственному желанию, а затем был назначен главой администрации Соликамского округа. Исполняющим полномочия секретаря отделения партии до назначения Южаниновой была Анна Погудина.





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