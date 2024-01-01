Алёна Бронникова Муниципалитет в Прикамье выделил из бюджета деньги на покупку техники в зону СВО На эти цели Березники направят 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Березниковского городского округа в Пермском крае приняли решение о выделении денег на приобретение снаряжения, техники, лекарственных препаратов, продовольствия и других товаров для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

На эти цели в бюджете муниципалитета предусмотрят 1,5 млн руб. Ещё 180 тыс. руб. будет направлено на компенсацию затрат на аренду жилья семьям мобилизованных. Ежемесячно сумма возмещения расходов на одну семью составит до 15 тыс. руб. В прошлом году данной выплатой воспользовались три семьи.

На сайте березниковской думы также опубликованы решения от 14 ноября об установлении расходного обязательства муниципалитета на финансовое обеспечение затрат по приобретению товаров для нужд СВО и на возмещение расходов по аренде жилья отдельным категориям граждан. В последнем документе уточняется, что данной льготой могут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников, принимающих участие в СВО, и военных, погибших или признанных инвалидами I группы в результате выполнении задач в ходе спецоперации.

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