Александра Пермякова
Продажи новостроек в Перми осенью продолжают падать
Причина снижения связана с отменой льготной ипотеки и сокращением количества льготных программ
Продажи новостроек в Перми упали на фоне отмены льготной ипотеки и резкого повышения первоначального взноса. Об этом сообщает аналитический сервис «Объектив.РФ»
«Среднемесячный объём поглощения в квадратных метрах показал меньшее падение — на 33,6%: в первом полугодии он составлял 29 660 кв. м, а в июле-октябре — 19 685 кв. м», — отмечают специалисты.
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