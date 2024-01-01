Александра Пермякова Продажи новостроек в Перми осенью продолжают падать Причина снижения связана с отменой льготной ипотеки и сокращением количества льготных программ Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Продажи новостроек в Перми упали на фоне отмены льготной ипотеки и резкого повышения первоначального взноса. Об этом сообщает аналитический сервис «Объектив.РФ»

Среднемесячное количество сделок договора долевого участия (ДДУ) на рынке первичной недвижимости Перми после отмены льготной ипотеки сократилось на 35,7% (по сравнению с первой половиной 2024 года), отмечает аналитический сервис.





За первые полгода совершалось в среднем 626 сделок в месяц, с июля по октябрь по 403 сделки ежемесячно.





При этом специалисты отмечают, что квартир продаётся меньше, но их средняя площадь очевидно больше.



«Среднемесячный объём поглощения в квадратных метрах показал меньшее падение — на 33,6%: в первом полугодии он составлял 29 660 кв. м, а в июле-октябре — 19 685 кв. м», — отмечают специалисты.





В то же время, по данным экспертов, средняя цена квадратного метра в экспозиции новостроек Перми почти не растёт: с июля 2024 года она увеличилась всего на 0,64 % и в октябре составила 140 тыс. руб. (за аналогичный период 2023 года новостройки выросли в цене на 10,66%). А ипотека даже по льготным программам становится для заёмщиков дороже.





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