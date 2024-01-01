Александра Пермякова
Пермские учёные разработали новую методику проектирования лопастей вертолёта
Полёт на вертолёте станет более комфортным из-за снижения шума и вибрации
Поделиться
Твитнуть
Учёные Пермского политеха разработали уникальную методику проектирования конструкции винта с активным закручиванием, которое позволяет лопастям вертолёта автоматически приспосабливаться к изменениям нагрузок в любой момент времени.
Как рассказывает доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Павел Писарев, управление углом закручивания позволяет предотвратить возникновение турбулентного потока по следу лопасти. Также благодаря разработке можно будет снизить шум и вибрацию несущего винта вертолета.
«Полёт становится более комфортным за счёт возможности «подстраиваться» под текущие нагрузки и погодные условия», — комментирует Павел Писарев.
Ещё, по его словам, они определили основные варьируемые параметры конструкции лопасти с различными материалами обшивки.
Ранее «Новый компаньон» сообщал об исследованиях Пермского национального исследовательского политехнического университета.
На форуме «Технопром» в августе этого года аэрокосмический факультет ПНИПУ представил макет элемента интеллектуальных авиационных конструкций из композиционных материалов с изменяемой геометрией (интеллектуальное крыло из композиционных материалов с изменяемой геометрией). Также в числе разработок университета - новый стартер-генератор для электродвигателей дронов, который повышает их коэффициент полезного действия, новые винты для дронов с повышенными противообледенительными свойствами и так далее.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть