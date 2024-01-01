Александра Пермякова Пермские учёные разработали новую методику проектирования лопастей вертолёта Полёт на вертолёте станет более комфортным из-за снижения шума и вибрации Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского политеха разработали уникальную методику проектирования конструкции винта с активным закручиванием, которое позволяет лопастям вертолёта автоматически приспосабливаться к изменениям нагрузок в любой момент времени.

Как рассказывает доцент кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Павел Писарев, управление углом закручивания позволяет предотвратить возникновение турбулентного потока по следу лопасти. Также благодаря разработке можно будет снизить шум и вибрацию несущего винта вертолета.





«Полёт становится более комфортным за счёт возможности «подстраиваться» под текущие нагрузки и погодные условия», — комментирует Павел Писарев.





Ещё, по его словам, они определили основные варьируемые параметры конструкции лопасти с различными материалами обшивки.









На форуме «Технопром» в августе этого года аэрокосмический факультет ПНИПУ представил макет элемента интеллектуальных авиационных конструкций из композиционных материалов с изменяемой геометрией (интеллектуальное крыло из композиционных материалов с изменяемой геометрией). Также в числе разработок университета - новый стартер-генератор для электродвигателей дронов, который повышает их коэффициент полезного действия, новые винты для дронов с повышенными противообледенительными свойствами и так далее.

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