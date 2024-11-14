Глава Перми рассказал, куда направит деньги от туристического налога И анонсировал ввод в эксплуатацию двух отелей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На форуме «Города России. Локомотивы роста», проходившем в Екатеринбурге, глава Перми Эдуард Соснин рассказал об особенностях введения в Перми туристического налога и о планах по использованию собранных средств.

Как сообщает издание Накануне.ru, мэр указал, что ставка налога будет низкой, поскольку власти решили не вводить прогрессивную шкалу и установили его на уровне 1% на срок в три года.

Он также уточнил, что налог не будет взиматься с жителей Перми и края, даже если у них имеется лишь временная регистрация. Кроме того, данная мера не затронет детей до 18 лет.

Что касается распределения средств, получаемых от туристического налога, Эдуард Соснин отметил, что они будут использованы исключительно для развития новой туристической инфраструктуры в городе.

«Мы договорились, что мы их тратим не на дороги, не на парки, скверы. Мы их тратим на новое», — заявил мэр.

Эдуард Соснин объявил, что в следующем году в Перми запланирован ввод в эксплуатацию двух новых отелей.

Градоначальник также предоставил данные, которые характеризуют типичного туриста, посещающего Пермь. Средний срок его нахождения в городе составляет три дня. Основная масса визитёров приезжает с деловыми целями из Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим мэр отметил, что сумма в 300 руб. за трёхдневное пребывание для жителей этих крупных городов является несущественной и не внесёт значительных изменений в их бюджет, поскольку это не превысит допустимые статистические погрешности, и они даже этого не заметят.

Напомним, туристический налог в Перми будет взиматься с 1 января 2025 года. Его размер составит 1% от стоимости услуг по размещению, но не менее 100 руб. в сутки.

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