Два муниципальных дома в Перми получили разрешения на ввод в эксплуатацию В здания переедут 1,5 тысячи человек из аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

В Перми выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух муниципальных 10-этажных домов на 500 квартир по ул. Маяковского, 54 и 57 в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минимущества.

В ведомстве отметили, что жилые помещения передаются с готовой отделкой. Каждый из домов рассчитан на 250 квартир разных видов: от студий до 4-комнатных. На придомовой территории есть двор с площадками для игр, спорта, отдыха и парковкой.

Фото: Минимущества Пермского края

Напомним, о том, что в Дзержинском районе Перми завершилось строительство двух муниципальных домов по ул. Маяковского, 54 и 57, на прошлой неделе сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он уточнил, что ключи от своего нового жилья переселенцы получат до конца года. В домах будут проживать почти 1,5 тыс. человек.

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