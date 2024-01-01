Зарина Ситдикова В Перми завершилось строительство двух муниципальных домов по улице Маяковского В новостройки переедут жители аварийного фонда Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми завершилось строительство двух муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57, которые предназначены для переселения людей из аварийного жилья. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как уточнил глава региона, сейчас идёт этап ввода домов в эксплуатацию. Ожидается, что ключи от своего нового жилья переселенцы получат до конца текущего года. В 10-этажных зданиях расположено по 250 квартир разной планировки. В них будут проживать почти 1,5 тыс. человек.

По словам губернатора, квартиры будут сдаваться с отделкой. В ходе строительства муниципальных домов был благоустроен двор с площадками для игр, спорта, отдыха и парковкой.

Как уточнил в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин, оба здания возводились в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» при поддержке краевых властей.

Мэр напомнил, что в городе продолжается строительство ещё одного муниципального дома на ул. Нейвинской, 3а. Сейчас в нём завершены работы по гидроизоляции и теплоизоляции стен подвала, устройству систем отопления, канализации, кирпичной кладке наружных стен и ограждений лоджий. На объекте выполняется монтаж систем вентиляции, укладка плитки, ведётся внутренняя отделка, завершаются работы по устройству освещения и благоустройству территории. Готовность дома составляет 68%. Завершить строительство планируется в следующем году.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этом году в Прикамье более 300 семей переехали из аварийного фонда в новые квартиры в Краснокамском, Губахинском, Александровском, Пермском округах, а также в Соликамске и Чайковском. Сейчас продолжается строительство ещё 16 многоквартирных домов и домов блокированной застройки в Перми, Нытве, Кунгуре и Осе.

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