Зарина Ситдикова В Чусовом введены два дома для переселения 215 пермских семей из аварийного жилья С 2019 года в округе в новые квартиры из ветхого фонда переехали 813 человек Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Чусовом введены в эксплуатацию два жилых дома, в которые переедут 215 семей из аварийного жилья. Об этом сообщает министерство строительства Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, расселение жителей аварийного фонда стало возможным благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».

Новостройки возведены застройщиком на ул. Космонавтов, 3 и 3а. На территории многоквартирных домов выполнены работы по благоустройству. Власти муниципального образования выкупили у строительной компании квартиры разной планировки и метража.

Всего в рамках нацпроекта и региональных программ расселения с 2019 года из аварийного фонда в новые квартиры переехали 813 жителей Чусовского округа.

По информации регионального минстроя, все жилые помещения в двух новостройках на ул. Космонавтов в Чусовом будут сдаваться переселенцам уже с отделкой. Ранее такую задачу поставил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, при расселении людей из ветхого и аварийного жилья в регионе используется не только вторичный фонд, но и строятся новые многоквартирные дома. И такая работа ведётся по всему Пермскому краю.

По данным минстроя Прикамья, в этом году более 300 семей переехали в новые квартиры в Краснокамском, Губахинском, Александровском, Пермском округах, а также в Соликамске и Чайковском. Сейчас продолжается строительство ещё 16 многоквартирных домов и домов блокированной застройки в Перми, Нытве, Кунгуре и Осе.

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