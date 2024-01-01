В Чердыни вдвое увеличили размер выплаты за контракт на участие в СВО От местных властей контрактник получит единовременно 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В Чердынском округе Пермского края решением местной думы от 14 ноября увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта на участие в специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Теперь чердынцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в период с 25 октября по 31 декабря 2024 года, получат единовременно от местных властей 100 тыс. руб., а не 50 тыс., как было раньше.

Средства будут выплачиваться из резервного фонда местной администрации.

Напомним, жители Пермского края, заключающие контракты на участие в СВО с 25 октября 2024 года, кроме выплат в округах, получают краевую выплату в сумме 1,5 млн руб. и федеральную в размере 400 тыс. руб.

До 25 октября краевая выплата составляла 400 тыс. руб.

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