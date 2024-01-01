Туристический налог решили ввести и в Чердынском округе Прикамья Размер налога на 2025 год составит 1% Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

В Чердынском городском округе Пермского края с 2025 года введут туристический налог. Такое решение на заседании 14 ноября приняли депутаты местной думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению туристов, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%.

Согласно документу, взимать туристический налог планируется с организаций и физических лиц (в том числе ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, пансионатах, хостелах, глэмпингах и пр. От налога освобождены квартиры и апартаменты. Налог будут считать по ставке от суммы, которую заплатил гость за номер или место в номере. С других отельных услуг налога не будет.

Напомним, турналог уже решили ввести Пермь, Краснокамск, Кочёво. На заседании в ноябре такое же решение могут принять депутаты местной думы в Кунгуре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.