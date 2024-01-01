В Перми снесли незаконный пристрой к кафе «Пирожковая» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Часть кафе «Пирожковая» на ул. Куйбышева, 93б в Перми стала поводом для судебной тяжбы между администрацией Свердловского района и компанией, арендующей помещение. Чиновники потребовали снести пристрой, считая, что он сооружён незаконно. Действия юридического лица были расценены как захват земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил иск чиновников. В постановлении сказано, что самовольная постройка должна быть демонтирована, так как находится на участке земли, который не принадлежит ответчику и не предоставлен ему для застройки. Поэтому компания обязана снести спорное сооружение.

Под присмотром судебных приставов организация исполнила судебное решение. Факт сноса пристроя зафиксирован, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

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