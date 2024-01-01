Рост цен на топливо в Пермском крае ускорился Самыми высокими темпами дорожают бензины марок АИ-98 и выше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 6 по 11 ноября средняя стоимость автомобильного бензина выросла на 14 коп. и составила 59,26 руб. за литр. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 9 коп., до 53,83 руб., бензина марки АИ-95 — на 11 коп., до 58,45 руб., АИ-98 и выше — на 40 коп., до 81,24 руб.

Сильнее всего подорожало дизельное топливо. Рост цены за один литр дизельного топлива составил 29 коп., достигнув отметки 68,36 руб.

Регион остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо. В Пермском крае стоимость всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98, остаётся самой высокой в ПФО.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 63 российских регионах. Более всего бензин подорожал в Приморском крае (+0,9%). Снижение цен было зафиксировано в республиках Дагестан и Карелия (-0,1%).

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