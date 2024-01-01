Директора строительной фирмы в Перми задержали с пакетом кокаина Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Перми арестован директор строительной компании, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него найден свёрток с кокаином, сообщили в пресс-службе Пермского линейного управления МВД России на транспорте.

Транспортная полиция задержала мужчину рядом с железнодорожными путями в Дзержинском районе города, где он забирал наркотики из укромного места. У 35-летнего директора, который ранее не имел проблем с законом, при обыске нашли пакет с порошкообразным белым веществом, которое после проведения экспертизы оказалось кокаином весом 2,068 грамма.

В МВД пояснили, что мужчина употреблял наркотики последние два года, он был задержан когда забирал закладку, которую заказал онлайн.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков в крупном размере). Суд не стал отправлять задержанного в СИЗО, в качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде.

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