В Перми изменится движение шести автобусных маршрутов А маршрут № 69 закроется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили об изменении в движении ряда автобусных маршрутов с середины ноября.

В частности, с 18 ноября решено закрыть кольцевой маршрут № 69, подвижной состав будет передан кольцевому маршруту № 70, что увеличит количество отправлений. Маршрут № 70 станет курсировать от площади Дружбы до ул.Макаренко через площадь Восстания, Иву и Костарёво.

С 15 ноября автобусный маршрут № 5 в сторону м/р Новобродовский для безопасности движения будет следовать по ул. Промысловой. Все существующие остановки сохранятся.

Изменения также затронут кольцевые маршруты № 28 и № 29. В связи с реконструкцией ул. Карпинского автобусы будут перенаправлены на улицы Советской Армии, Мира и Братьев Игнатовых, избегая ул. Стахановской, которая перегружена.

Для улучшения транспортной доступности в м/р Костарёво, где наблюдается значительная нагрузка на общественный транспорт, планируются корректировки нескольких маршрутов в Мотовилихинском районе.

Так, маршрут № 17к будет следовать по полукольцу. В сторону пл. Восстания автобусы проследуют через м/р Костарёво, а в направлении м/р Ива — через Висим.

Кроме того, с 18 ноября произойдут изменения в маршрутах, проходящих через м/р Садовый. Автобус № 33 останется на ул. Пушкарской, однако в связи с организацией одностороннего движения по дублёру ул. Старцева, в сторону Костарёво будет следовать по основной проезжей части. В сторону центра маршрут следования останется прежним.

Маршрут № 55 возобновит движение по ул. Уинской с остановкой «Школа № 135». В ближайшее время использование нового мостового перехода для общественного транспорта не планируется, такую возможность рассмотрят только при вводе последующих участков дороги ТР-53.

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