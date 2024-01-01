Алёна Бронникова Пермь лидирует среди миллионников по динамике снижения цен на вторичку Среднее снижение стоимости продажи готовой квартиры составило 4,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь оказалась лидером среди российских городов-миллионников по динамике снижения цен на недвижимость на вторичном рынке жилья. Такие данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость».

Как сообщают аналитики, уровень скидок на «вторичку» увеличился почти во всех российских мегаполисах. Наибольший рост зафиксирован в Перми и Челябинске, где в среднем собственники снижают цены на 4,9 и 4,8% соответственно (+1,4% за год). На втором месте Красноярск и Самара — 4,2 и 4% соответственно (+1% за год), а на третьем оказался Новосибирск — 4,7% (+0,8%).

Изображение предоставлено "Яндекс Недвижимость"

По доле объявлений, в которых собственники стали снижать цены лидерами снова стали Челябинск и Пермь. Количество предложений со скидками за год в этих городах стало появляться чаще на 17,4 и 11,7% соответственно. Тенденция наблюдается во всех мегаполисах, кроме Краснодара и Воронежа, где доля таких объявлений за год сократилась.

В январе-октябре срок экспозиции вторичного жилья вырос на 35% по сравнению с АППГ. В среднем объявление о продаже активно 74 дня, тогда как годом ранее этот срок составлял 55 дней. В Перми в октябре этот показатель составил 68 дней, а в октябре прошлого года — 50 дней (+35% к АППГ). Количество снижающих цены продавцов увеличилось с 38,2% в 2023-м до 49,9% в 2024 году, а количество повышающих снизилось на 4,1% и составило 6,6%.

Изображение предоставлено "Яндекс Недвижимость"

«В последние месяцы все чаще были слышны прогнозы про рост скидок от продавцов вторичного жилья на фоне растущих ипотечных ставок. Теперь мы видим подтверждение этого тренда. Хотя сегодня в среднем по российским миллионникам средние размеры скидки находятся в пределах 3-5%, мы считаем, что рост доли продавцов, готовых к дисконтам, продолжится», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

По итогам октября квартиры на вторичном рынке Перми за месяц подешевели на 0,5%. Средняя цена лота составила 5,3 млн руб. При этом цена квадратного метра подросла на 0,3% до 103 тыс. руб.

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