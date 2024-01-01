В Перми подешевела вторичная недвижимость Отрицательная динамика не фиксировалась с пандемии Поделиться Твитнуть

По итогам октября вторичная недвижимость в Перми за месяц подешевела на 0,5%. Средняя цена лота в краевом центре составила 5,293 млн руб. При этом на 0,3% подросла цена квадратного метра данного сегмента, достигнув 103 тыс. руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

В 29 из 70 исследованных городов России с населением более 300 тыс. человек цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась, в 39 городах снизилась, а в двух осталась без изменений.

Наибольшее удорожание наблюдалось в Московской области (+1,6%), тогда как наиболее значительное падение цен зафиксировано в Махачкале (—1,6%). В среднем по всем городам стоимость квадратного метра вторичного жилья осталась на уровне сентября и составила 116,2 тыс. руб.

Что касается средней стоимости лота, то в 37 из 70 городов в октябре отмечен рост, в 30 городах наблюдалось снижение цен, в трех городах цена осталась прежней.

Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Московской области (+3,4%), в то время как в Якутске квартиры подешевели на 3,2%. В целом по России средняя цена объекта на вторичном рынке составляет 6,152 млн руб., изменений в октябре не произошло.

Эксперты отмечают, что после трёх лет стабильного роста средняя цена в октябре 2024 года остановилась. Последний случай нулевой динамики квадратного метра наблюдался в ноябре 2021 года, а отрицательные значения — в мае 2020 года. В этом году, после отмены льготной ипотеки, «вторичка» постепенно дорожала, выравниваясь с первичным рынком, но сейчас наблюдается обратная тенденция: если месяц назад квадратный метр подешевел в 21 городе, то теперь уже в 39.

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