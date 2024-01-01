В Перми резко вырос спрос на рилсмейкеров и инфлюенс-менеджеров А специалисты SMM стали менее популярны Поделиться Твитнуть

Аналитики Авито Услуг изучили, как в Пермском крае за год изменился спрос на услуги специалистов по продвижению, в том числе в социальных сетях и интернете, по работе с блогерами и email-маркетингу. Как говорится в исследовании, предприниматели в регионе стали значительно чаще нанимать рилсмейкеров, инфлюенс-менеджеров и маркетологов.

Рилсмейкерами называют фрилансеров, которые умеют писать сценарии, снимать и монтировать короткие вирусные видео. На сегодняшний день это один из самых эффективных инструментов продвижения в социальных сетях. По статистике, такой контент получает примерно на четверть больше просмотров, чем обычные видео и посты, стабильно приносит аккаунтам бизнеса подписчиков и заявки, позволяет увеличить охваты без бюджета. За год спрос на создание такого контента в Прикамье увеличился на 203%, а предложение от рилсмейкеров — на 71%.

Инфлюенс-менеджеры — это специалисты, которые помогают запустить рекламу у популярных блогеров. Они берут на себя следующие задачи: выбор площадки и инфлюенсеров (от англ. influence — «влияние», так называют популярных блогеров, «лидеров мнений», по статистика больше половины пермяков склонны доверять рекомендациям инфлюенсеров), проверка аккаунтов на накрутки, переговоры с блогерами, контроль выхода публикаций и сбор статистики по итогам рекламных кампаний. За год спрос на менеджеров по работе с блогерами увеличился в Прикамье на 200%.

В лидеры по приросту спроса за год вышли услуги маркетологов. В октябре 2024 года предприниматели стали на 1536% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаться к специалистам, которые помогают развивать в компаниях это направление, разрабатывают рекламные и PR-стратегии и берут на себя подготовку маркетинговых материалов.

А вот SMM-менеджеры (занимаются продвижением бизнеса в соцсетях) стали менее популярны у заказчиков на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от SMM-менеджеров на платформе Авито за год увеличилось на 28%.

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