Пермячку осудят за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире Поделиться Твитнуть

Жительница Култаево Пермского МО предстанет перед судом за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. В следкоме завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней уроженки другой страны, получившей гражданство России в 2023 году, обвиняемой в преступлении, предусмотренном ст. 322.3 УК РФ.

Следствие установило, что с 15 сентября 2023 года по 27 августа 2024 года женщина за деньги фиктивно зарегистрировала в своей квартире в Перми не менее восьми иностранных граждан. При этом фактически граждане в этой квартире не проживали.

«Своими преступными действиями обвиняемая лишила органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации в сфере миграции, возможности осуществлять возложенные на них обязанности по контролю за миграцией населения, а также профилактике, пресечению и предупреждению преступлений и правонарушений», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уголовное дело в отношении обвиняемой уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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