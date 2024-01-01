Алёна Бронникова Бизнес-центр в Дзержинском районе Перми продаётся за 160 млн рублей Площадь здания – 4,4 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

В пермском микрорайоне Красный Октябрь на продажу выставлено здание офисного центра «Дзержинский». Согласно размещённому на сайте «Авито» объявлению, стоимость объекта собственник оценил в 160 млн руб.

Четырёхэтажный бизнес-центр находится на земельном участке 0,3 га по ул. Деревообделочной, 8 в Перми. Площадь объекта составляет 4,4 тыс. кв. м. Стоимость 1 кв. м — 36,4 тыс. руб.

По данным 2ГИС, в административном здании размещается 31 организация, в том числе офисы разных компаний, кафе-столовая и кофейня самообслуживания. Рядом находятся гипермаркет «Маяк» и ТЦ «Китайский».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Индустриальном районе Перми продаётся торговый центр «Верхние Муллы» (ш. Космонавтов, 355). Стоимость объекта площадью 2,1 тыс. кв. м составляет 55 млн руб., цена за 1 кв. м — 26,2 тыс. руб.

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