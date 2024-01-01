Глава Перми рассказал о подготовке города к снегопадам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Перми пройдут снегопады. Как заявил глава города Эдуард Соснин, дорожные службы и подрядчики готовы к изменениям погодных условий.

«Сейчас задействовано 170 сотрудников подрядных организаций, 135 единиц снегоуборочной техники — комбинированные дорожные машины, средства малой механизации, тракторы, погрузчики, самосвалы и малые дорожные машины. Ночью на уборку выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников. С увеличением интенсивности снегопада количество техники и рабочих тоже будет увеличено», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что уборка и вывоз снега в Перми ведётся круглосуточно. Особое внимание уделяется тротуарам, проезжей части и парковкам — расчистке, вывозу снега и противогололёдной обработке.

По словам Эдуарда Соснина, с начала зимнего периода для обработки дорог и пешеходных зон уже использовано около 3,8 тыс. тонн противогололёдных материалов, из них за минувшие выходные — 790 тонн.

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