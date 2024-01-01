В Перми под колёсами авто погиб пешеход Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Утром 12 ноября в Перми на ул. Емельяна Ярославского 32-летний водитель на «Хендай Портер» насмерть сбил мужчину 1966 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О происшествии сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось в 8.54: иномарка двигалась в сторону ул. Вижайской, а столкновение произошло в районе дома № 38 по ул. Яблочкова, пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ГАИ напомнили водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость и быть готовыми пропустить пешеходов. А пеших участников движения призвали использовать в одежде световозвращающие элементы, чтобы быть хорошо видимыми на дороге.

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