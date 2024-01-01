С начала года в Перми демонтировали 2 тысячи незаконных вывесок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продолжается демонтаж несоответствующих единым стандартам и портящих облик города вывесок. Как сообщили в администрации Перми, с начала года снято более 2 тыс. незаконных конструкций.

Большинство предпринимателей добровольно приводят их к надлежащему виду. Так, специалистами администрации Индустриального района было выявлено 460 ненормативных вывесок, предприниматели добровольно демонтировали — 440 из них.

В Свердловском районе с начала года обнаружено 545 неправильных вывесок, на сегодняшний день добровольно снято 476.

Но больше всего незаконных конструкций (654) было выявлено в Дзержинском районе, 641 из них демонтирована добровольно.

Сотрудники районных администраций отмечают, что жители могут сообщить им о вывесках, не соответствующих стандартным требованиям, с приложением фотоматериалов и точного адреса здания. Рейды по приведению вывесок к единому стандарту будут продолжены, пообещали чиновники.

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